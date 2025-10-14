В Шелехове после убийства двух девушек оказывают помощь пострадавшим семьям

Власти региона оперативно организовали помощь пострадавшим семьям и школьникам. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что эта трагедия стала главной темой на заседании регионального родительского комитета. Мэр Шелеховского района Максим Модин доложил, что в школе, где учились подростки, уже прошли встречи с педагогами и учениками, а также родительские собрания.