В Шелехове после убийства двух девушек оказывают помощь пострадавшим семьям

В центре Шелехова в обычном подъезде жилого дома произошло жестокое преступление, навсегда изменившее жизни трех семей. 14-летний подросток с ножом напал на свою девушку и 23-летнюю соседку, которая первой бросилась на помощь. Обе от полученных ранений скончались в больнице. Подозреваемого задержали, по факту происхождения заведено уголовное дело.
Власти региона оперативно организовали помощь пострадавшим семьям и школьникам. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что эта трагедия стала главной темой на заседании регионального родительского комитета. Мэр Шелеховского района Максим Модин доложил, что в школе, где учились подростки, уже прошли встречи с педагогами и учениками, а также родительские собрания.
— Для всех, кто пострадал от случившегося, развернут специальный консультационный пункт. В нем профессиональную психологическую помощь оказывают специалисты, включая клинического психолога, — отметил Игорь Кобзев.
Педагоги будут ежедневно наблюдать за эмоциональным состоянием детей, чтобы оперативно реагировать и поддерживать их. Семьям погибших также гарантирована вся необходимая поддержка.
Ранее КП-Иркутск удалось связаться с отцом предполагаемого убийцы.