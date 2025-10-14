Ричмонд
Трутнев предложил создать полноценную систему начальной военной подготовки

Трутнев считает, что на начальную военную подготовку при обучении следует выделять больше часов.

Источник: Аргументы и факты

В России должна быть создана полноценная система начальной военной подготовки, заявил вице-премьер РФ — полномочный представитель российского президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он привёл в пример деятельность центра «Воин».

«Мы охватываем десятки тысяч ребят, а надо сотни. Я уверен, что нужна полноценная система начальной военной подготовки. Мы уже вносили предложения по её созданию», — сказал заместитель председателя правительства, которого цитирует ТАСС.

По словам вице-премьера, на начальную военную подготовку в образовательных программах следует выделять больше часов.

«Мы должны готовить ребят по-настоящему. Неважно, мирные времена или военные — мы должны быть готовы защищать Родину», — подчеркнул Трутнев.

Напомним, в конце 2022 года Минпросвещения РФ включило в программу среднего школьного образования начальную военную подготовку в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

