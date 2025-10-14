Ричмонд
С начала года из Челябинской области выдворили около 600 нелегалов

С начала текущего года из Челябинской области выдворили около 600 нелегалов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Статистику приводит региональный Главк МВД.

«В отношении 583 иностранных граждан приняты решения о выдворении за пределы страны. Кроме того, закрыт въезд в Российскую Федерацию более чем 1200 мигрантам», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «благодаря принятым мерам удалось добиться значительного снижения преступности: количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 18%».

Ранее полиция объявила о старте второго этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал».