С начала года из Челябинской области выдворили около 600 нелегалов

Статистику приводит региональный Главк МВД.
«В отношении 583 иностранных граждан приняты решения о выдворении за пределы страны. Кроме того, закрыт въезд в Российскую Федерацию более чем 1200 мигрантам», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что «благодаря принятым мерам удалось добиться значительного снижения преступности: количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 18%».
Ранее полиция объявила о старте второго этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал».