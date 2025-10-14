Хабаровчанин убил интернет-знакомую за отказ заняться сексом в лесу

По данным следствия, трагедия произошла в конце августа 2025 года. 45-летний житель села Восход пригласил к себе женщину, с которой познакомился весной в социальных сетях. По просьбе гостьи они отправились к озеру, где мужчина, находясь в состоянии опьянения, стал добиваться близости. Получив отказ, он скотчем связал женщине руки и голову, а затем задушил.