Хабаровчанин убил интернет-знакомую за отказ заняться сексом в лесу

В Хабаровском крае задержан мужчина, задушивший знакомую из интернета после ее отказа от интимной близости.

Источник: Следственный комитет РФ

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

По данным следствия, трагедия произошла в конце августа 2025 года. 45-летний житель села Восход пригласил к себе женщину, с которой познакомился весной в социальных сетях. По просьбе гостьи они отправились к озеру, где мужчина, находясь в состоянии опьянения, стал добиваться близости. Получив отказ, он скотчем связал женщине руки и голову, а затем задушил.

Осознав содеянное, злоумышленник спрятал тело в траве примерно в 300 метрах от места убийства. Позже он сам показал следователям место преступления и сокрытия тела.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство». Он заключен под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.