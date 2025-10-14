Медведь в Японии напал на 70-летнего грибника и оторвал ему голову

В японской префектуре Ивате медведь растерзал грибника. Об этом сообщило издание Daily Mail.
70-летний мужчина отправился за грибами 8 октября. Когда он не вернулся, за ним отправили поисковую группу. Ей удалось найти его останки.
Голова пропавшего японца была оторвана от тела. Характер травм свидетельствовал, что на него напал медведь.
С начала 2025 года в Японии значительно выросло число нападений медведей на жителей. По данным японского министерства окружающей среды, с апреля по сентябрь пострадали 103 человека, сказано в статье.
В начале октября в японском городе Мияко в префектуре Иватэ медведь напал на 78-летнего фермера. Отмечается, что зверь ростом около 120 сантиметров проник в сарай через окно в тот момент, когда мужчина молол рис. Хищник поранил ему левую руку, после чего скрылся в горах.
Ранее в японской префектуре Хоккайдо медведь напал на туриста, совершавшего восхождение на вулкан Раусу. Двое молодых людей в возрасте около 20 лет поднимались на пик высотой 1661 метр, когда на одного из них напал зверь и утащил в лес на глазах у товарища.