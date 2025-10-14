Ричмонд
Омские хоккеисты почтили память Алексея Черепанова

Воспитанники академии «Авангард» и игроки «Омских Крыльев» возложили цветы на Старо-Северном кладбище.

Источник: Комсомольская правда

13 октября представители ХК «Авангард» и команды «Омские Крыльев» посетили Старо-Северное мемориальное кладбище Омска. Руководство, воспитанники академии, игроки и тренерский штаб возложили цветы к могилам хоккеиста Алексея Черепанова и директора академии Евгения Хацея.

Напомним, известный российский хоккеист Алексей Черепанов ушел из жизни в 19-летнем возрасте. Являлся правым нападающим, чемпионом мира 2007 года в составе юниорской сборной России и бронзовым призером чемпионата страны. Имя молодого спортсмена носит трофей лучшему новичку сезона Континентальной хоккейной лиги.

Трагический инцидент произошел 13 октября 2008 года в Чехове во время матча КХЛ. За три минуты до его окончания у игрока остановилось сердце. Черепанов успел доехать до скамейки запасных, где потерял сознание. Чуть позже хоккеист скончался в больнице от сердечного приступа.