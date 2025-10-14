Омские хоккеисты почтили память Алексея Черепанова

Трагический инцидент произошел 13 октября 2008 года в Чехове во время матча КХЛ. За три минуты до его окончания у игрока остановилось сердце. Черепанов успел доехать до скамейки запасных, где потерял сознание. Чуть позже хоккеист скончался в больнице от сердечного приступа.