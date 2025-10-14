Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Признанный экстремистом блогер Ефремов* получил иск на миллиарды: что случилось

Блогер Ефремов* получил иск на 11 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

С иском о взыскании свыше 11 миллионов рублей с блогера Никиты Ефремова* в Арбитражный суд Москвы обратилось подмосковное ООО «Джетленд». Информация об этом содержится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что иск от 9 октября, пока не принят к рассмотрению. Однако причины исковых требований не раскрываются.

Согласно данным с сайта истца, компания управляет инвестиционной платформой JetLend, предлагающей услуги по онлайн-инвестированию в бизнес и финансированию предприятий.

Накануне стало известно, что Никита Ефремов* частично признал вину в финансировании организации ФБК** — блогеру вменяется сразу шесть случаев спонсирования организации. 9 сентября блогер был внесен в перечень террористов и экстремистов.

* — Внесен в перечень террористов и экстремистов.

** — Экстремистская организация, запрещенная в России.