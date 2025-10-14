Признанный экстремистом блогер Ефремов* получил иск на миллиарды: что случилось

С иском о взыскании свыше 11 миллионов рублей с блогера Никиты Ефремова* в Арбитражный суд Москвы обратилось подмосковное ООО «Джетленд». Информация об этом содержится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что иск от 9 октября, пока не принят к рассмотрению. Однако причины исковых требований не раскрываются.
Согласно данным с сайта истца, компания управляет инвестиционной платформой JetLend, предлагающей услуги по онлайн-инвестированию в бизнес и финансированию предприятий.
Накануне стало известно, что Никита Ефремов* частично признал вину в финансировании организации ФБК** — блогеру вменяется сразу шесть случаев спонсирования организации. 9 сентября блогер был внесен в перечень террористов и экстремистов.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов.
** — Экстремистская организация, запрещенная в России.