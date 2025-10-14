Признанный экстремистом блогер Ефремов* получил иск на миллиарды: что случилось

С иском о взыскании свыше 11 миллионов рублей с блогера Никиты Ефремова* в Арбитражный суд Москвы обратилось подмосковное ООО «Джетленд». Информация об этом содержится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.