Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Чернышова назвала единственный способ защиты от ветрянки

Доктор Чернышова подчеркнула, что единственным надежным методом профилактики ветрянки является вакцинация. Прививать детей можно, начиная с 9 месяцев.

Единственным способом защиты от ветрянки является вакцинация, рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

«У ветрянки 100% контагиозность, это означает, что любой человек, который не болел и не вакцинировался, столкнувшись с этим вирусом, заболеет», — объяснила она.

Врач обратила внимание на то, что прививка не входит в национальный календарь, сделать ее можно по желанию.

«Начиная с 9-месячного возраста можно вакцинировать детей в 2 этапа. Взрослым тоже можно сделать прививку, но предварительно нужно сдать анализ крови на наличие антител. Если антитела есть, то не нужна прививка. Если их нет, то лучше сделать», — сказала Чернышова.

Эксперт уточнила, что если произошел контакт с больным ветрянкой, то можно воспользоваться возможностью пассивной иммунизации.

«Это сыворотка, которая уже содержит готовые антитела. Такой укол снижает риск развития заболевания. Но лучше в спокойное время сделать прививку и детям, и взрослым, у которых нет антител, и не переживать из-за ветрянки», — добавила врач.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о трех способах вылечить больное горло.