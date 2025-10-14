Врач Чернышова назвала единственный способ защиты от ветрянки

Единственным способом защиты от ветрянки является вакцинация, рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
«У ветрянки 100% контагиозность, это означает, что любой человек, который не болел и не вакцинировался, столкнувшись с этим вирусом, заболеет», — объяснила она.
Врач обратила внимание на то, что прививка не входит в национальный календарь, сделать ее можно по желанию.
«Начиная с 9-месячного возраста можно вакцинировать детей в 2 этапа. Взрослым тоже можно сделать прививку, но предварительно нужно сдать анализ крови на наличие антител. Если антитела есть, то не нужна прививка. Если их нет, то лучше сделать», — сказала Чернышова.
Эксперт уточнила, что если произошел контакт с больным ветрянкой, то можно воспользоваться возможностью пассивной иммунизации.
«Это сыворотка, которая уже содержит готовые антитела. Такой укол снижает риск развития заболевания. Но лучше в спокойное время сделать прививку и детям, и взрослым, у которых нет антител, и не переживать из-за ветрянки», — добавила врач.
