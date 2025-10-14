В Башкирии дешево распродают конфискованные автомобили.

В Башкирии транспортные средства должников уйдут с молотка по выгодным ценам. ФССП сообщает о принудительных торгах арестованного за долги у жителей республики имущества. «Распродажа» состоится 17 октября. Заявки на участие от всех желающих принимаются до 15 октября.