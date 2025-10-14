В Башкирии дешево распродают конфискованные автомобили.

В Башкирии транспортные средства должников уйдут с молотка по выгодным ценам. ФССП сообщает о принудительных торгах арестованного за долги у жителей республики имущества. «Распродажа» состоится 17 октября. Заявки на участие от всех желающих принимаются до 15 октября.
Среди лотов есть автомобиль марки Mazda 6 2018 года выпуска. Он ждет своего покупателя в Белорецком районе. Начальная цена — 739 000 рублей.
В Ишимбае с молотка пустят КАМАЗ КО 318 2016 года выпуска. Начальная цена — 4 130 700 рублей.
В Белебее продается грузовой бортовой автомобиль марки Sollers 2023 года выпуска. Стартовая цена — 1 612 000 рублей.
В Уфе нового владельца ждет BMW X3 xDrive 28i за 1 836 500 рублей. Еще один лот — грузовой самосвал КАМАЗ 54115N 2014 года выпуска. Он передан на принудительную продажу за начальную цену в 1 600 000 рублей.