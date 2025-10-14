Ричмонд
Завершена работа сезонного автобусного маршрута № 390 до пляжа в Серебряном бору

Завершил работу сезонный автобусный маршрут № 390 до пляжа в Серебряном бору, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: Freepik

«Летом на автобусе № 390 пассажиры совершили более чем 340 тыс. поездок. Сезонные маршруты позволяют москвичам быстро и комфортно добраться до пляжей и водоемов столицы в теплое время года. Такой маршрут есть и у наших коммерческих перевозчиков. Продолжим делать сеть наземного городского транспорта еще более удобной по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Ранее «Известия» сообщали об индексации стоимости поездки на Московском скоростном диаметре: на каждом из девяти участков дороги она увеличилась на 3 ₽ и теперь составляет 10 ₽.

