В Новосибирске изъяли из продажи более 40 килограммов опасной рыбы

Роспотребнадзор напоминает: покупка рыбы и морепродуктов в нелегальных точках может быть опасна для здоровья. Специалисты советуют приобретать продукцию только в стационарных магазинах, где можно ознакомиться с документами, подтверждающими её происхождение, качество и безопасность.