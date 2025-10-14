Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске изъяли из продажи более 40 килограммов опасной рыбы

Роспотребнадзор проверил рыбную продукцию в регионе.

Источник: Om1 Новосибирск

За девять месяцев 2025 года Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области проверило качество и безопасность рыбы и морепродуктов. Всего было исследовано 733 пробы продукции.

По санитарно-химическим показателям проверили 282 пробы. По физико-химическим показателям — 123 пробы. По микробиологическим показателям — 330 проб.

В отдельных случаях специалисты выявили нарушения гигиенических норм.

В результате проверок приостановили реализацию шести партий продукции общей массой более 41 килограмма.

Роспотребнадзор напоминает: покупка рыбы и морепродуктов в нелегальных точках может быть опасна для здоровья. Специалисты советуют приобретать продукцию только в стационарных магазинах, где можно ознакомиться с документами, подтверждающими её происхождение, качество и безопасность.