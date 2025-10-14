В Новосибирске изъяли из продажи более 40 килограммов опасной рыбы

За девять месяцев 2025 года Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области проверило качество и безопасность рыбы и морепродуктов. Всего было исследовано 733 пробы продукции.
По санитарно-химическим показателям проверили 282 пробы. По физико-химическим показателям — 123 пробы. По микробиологическим показателям — 330 проб.
В отдельных случаях специалисты выявили нарушения гигиенических норм.
В результате проверок приостановили реализацию шести партий продукции общей массой более 41 килограмма.
Роспотребнадзор напоминает: покупка рыбы и морепродуктов в нелегальных точках может быть опасна для здоровья. Специалисты советуют приобретать продукцию только в стационарных магазинах, где можно ознакомиться с документами, подтверждающими её происхождение, качество и безопасность.