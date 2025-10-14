В Иркутске избрали членов Общественной палаты восьмого созыва

Председателем конференции был избран руководитель Союза дорожников Иркутской области Николай Хиценко. В мероприятии также приняли участие заместитель мэра — руководитель аппарата администрации Иркутска Елена Войцехович и начальник управления реализации общественных инициатив мэрии Александра Егорова. Делегаты представляли общественные организации и объединения, ТОС, действующие на территории города.
«Сегодня у нас с вами серьезная миссия — выбрать новых членов городской Общественной палаты. В ее состав входят 25 общественных деятелей. 10 из них были ранее предложены мэром Русланом Болотовым, 15 мы определим на конференции, — отметила Елена Войцехович. — Общественная палата — это очень важный орган в жизни столицы региона. Его основная функция — взаимодействие граждан, общественных объединений с органами местного самоуправления. В составе должны быть люди, имеющие опыт работы в общественной деятельности и готовые бескорыстно помогать и отстаивать интересы Иркутска и его жителей».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках мероприятия было проведено открытое голосование за 21 кандидата.
В состав Общественной палаты восьмого созыва вошли Ирина Ваулина (Иркутское общественное городское женское движение «Женсовет»), Владимир Новожилов (Общественная организация «Ассоциация детских врачей Иркутской области»), Ефим Дынкин (Союз дорожников Иркутской области), Дмитрий Дмытерко (Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»), Константин Шумков (Иркутская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»), Андрей Ярославцев (региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Киокушин Иркутской области»), Любовь Костромина (ТОС «Синюшина гора»), Елена Метелева (некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»).
Также выражать интересы горожан будут Ильдус Галяутдинов (Общественная организация предпринимателей Иркутской области), Михаил Сигал (Союз строителей Иркутской области), Сергей Золотухин (Фонд поддержки и развития системы образования на территории города Иркутска), Владимир Стегайло (Иркутская региональная организация Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России»), Александр Попов (Союз садоводческих некоммерческих объединений граждан Иркутского района и города Иркутска), Оксана Чепрасова (ТОС «Городок ИВАТУ»), Вячеслав Шустов (Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение управляющих организаций Иркутской области “Гильдия жилищно-коммунального хозяйства”»).
В состав Общественной палаты также вошли кандидаты, предложенные мэром Русланом Болотовым. Среди них заслуженный архитектор РФ Игорь Козак, доцент кафедры менеджмента и сервиса института управления и финансов БГУ Виктор Кузеванов, координатор по экспертно-проектной работе Регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» Алексей Лола, директор юридического института ИГУ Олег Личичан, директор Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского Сергей Ступин, декан факультета бизнес-коммуникаций и информатики ИГУ Марина Синчурина, директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова, директор городского творческого клуба «Любимовка» Людмила Барановская, директор Иркутского филиала АО «Издательский дом “Комсомольская правда”» Станислав Гольдфарб, директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова.
На первое пленарное заседание члены Общественной палаты Иркутска восьмого созыва соберутся в ноябре.