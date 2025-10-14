После трагедии в Шелехове власти усилят меры профилактики среди школьников

После трагедии в Шелехове, где подросток с ножом напал на двух девушек, в регионе решили усилить меры профилактики. На заседании родительского комитета при министерстве образования обсудили, как предотвращать подобные случаи. Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев.