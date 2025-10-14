Ричмонд
После трагедии в Шелехове власти усилят меры профилактики среди школьников

Одной из ключевых мер станет расширение программ социально-психологического тестирования школьников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

После трагедии в Шелехове, где подросток с ножом напал на двух девушек, в регионе решили усилить меры профилактики. На заседании родительского комитета при министерстве образования обсудили, как предотвращать подобные случаи. Об этом сообщает губернатор Игорь Кобзев.

Участники встречи провели параллель с майской трагедией в Байкальске, где погибли пять подростков. Напомним, 17-летний Иван Савельев (имя изменено — Ред.) изрезал ножом восьмерых друзей, четверых насмерть, сам погиб в устроенном им же пожаре. Тогда экспертиза показала, что дети употребляли наркотики, что могло спровоцировать агрессию.

— Эта проблема в регионе существует, и закрывать на нее глаза нельзя. Одной из ключевых мер станет расширение программ социально-психологического тестирования школьников. Это поможет своевременно выявлять потенциальные риски, включая склонность к агрессивному поведению и употреблению запрещенных веществ, — отметил глава региона.

Специалисты уверены, что раннее выявление проблем позволит оказывать помощь детям до того, как ситуация станет критической. Власти региона намерены сделать все возможное, чтобы защитить детей и предотвратить повторение подобных трагедий.

А в это время друзьям погибшей школьницы и ее семье оказывают всевозможную поддержку. КП-Иркутск удалось узнать, что говорили о ней сверстники.