Людям угрожает опасная аномалия: она уже выросла до размеров Европы

Накануне астроном Ави Лёб назвал загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS «Троянским конем» внеземной цивилизации. Вероятность того, что этот межзвездный объект, вторгшийся в Солнечную систему, «не имеет полностью естественного происхождения», по мнению ученого, составляет от 30 до 40 процентов.