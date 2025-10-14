Людям угрожает опасная аномалия: она уже выросла до размеров Европы

Южно-Атлантическая аномалия, слабая область магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, значительно увеличилась. Об этом сообщили ученые Европейского космического агентства.
Они утверждают, что за последние 11 лет аномалия выросла на площадь, равной континентальной Европе. Причем, неравномерный рост идет к Африканскому континенту.
Из негативных последствий, которыми может сопровождаться рост аномалии, эксперты называют облучение повышенными дозам радиации пролетающих спутников. Это чревато сбоями в работе оборудования, отключениями электроэнергии.
Как отметил профессор геомагнитизма Крис Финли, в этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее.
Накануне астроном Ави Лёб назвал загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS «Троянским конем» внеземной цивилизации. Вероятность того, что этот межзвездный объект, вторгшийся в Солнечную систему, «не имеет полностью естественного происхождения», по мнению ученого, составляет от 30 до 40 процентов.
А в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что на Солнце образовался протуберанец «совершенно неадекватного размера». Солнце пытается выбросить огромный протуберанец в космическое пространство частями, но пока все попытки безуспешны.