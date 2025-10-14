«Высоко ценю»: Байден похвалил Трампа и его команду

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден высказался, что высоко ценит работу нынешнего американского лидера Дональда Трампа и его команды по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
— Путь к данному соглашению был непростым. Моя администрация неустанно работала над возвращением заложников домой, оказанием помощи палестинскому народу и прекращением войны. Я высоко ценю работу Трампа и его команды по возобновлению соглашения о прекращении огня, — написал он в социальной сети X.
Также политик выразил радость в связи с освобождением последних 20 оставшихся в живых израильских заложников.
По его словам, Ближний Восток находится на пути к прочному миру и будущему, в котором для израильтян и палестинцев будут «равные условия мира, достоинства и безопасности».
13 октября Дональд Трамп после подписания итогового соглашения о прекращении огня в Газе на саммите мира в Шарм-эш-Шейхе заявил, что третьей мировой войны не будет. Он обратил внимание на то, что некоторые считают, что новый глобальный конфликт начнется именно с Ближнего Востока.