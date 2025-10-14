«Высоко ценю»: Байден похвалил Трампа и его команду

13 октября Дональд Трамп после подписания итогового соглашения о прекращении огня в Газе на саммите мира в Шарм-эш-Шейхе заявил, что третьей мировой войны не будет. Он обратил внимание на то, что некоторые считают, что новый глобальный конфликт начнется именно с Ближнего Востока.