Хоккейная «Сибирь» усилилась «драконом»

За новосибирский ХК «Сибирь» будет выступать 26-летний нападающий Иван Чехович. О подписании двухгодичного контракта сообщила пресс-служба клуба.

Источник: БЕЛТА

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Иван Чехович начинал в клубе «Шанхайские драконы», который базируется в Санкт-Петербурге. За пять матчей он сделал две результативные передачи. Нападающий ранее выступал за несколько клубов КХЛ. Кроме того, он сыграл четыре матча в Национальной хоккейной лиге за «Сан-Хосе».

«Сибирь» неудачно начала чемпионат. После 13 сыгранных матчей она занимает десятое место из 11 в конференции «Восток». В начале октября ушел в отставку главный тренер Вадим Епанчинцев, которого заменил Вячеслав Буцаев.