Хоккейная «Сибирь» усилилась «драконом»

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Иван Чехович начинал в клубе «Шанхайские драконы», который базируется в Санкт-Петербурге. За пять матчей он сделал две результативные передачи. Нападающий ранее выступал за несколько клубов КХЛ. Кроме того, он сыграл четыре матча в Национальной хоккейной лиге за «Сан-Хосе».