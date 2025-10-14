Меч эпохи Каролингов покажут жителям Новосибирска

Систематическая работа археологов на территории Новосибирской области началась с середины ХХ века — со спасательными раскопками на месте строительства Обской ГЭС. Сегодня регион является одним из самых изученных в Западной Сибири: учёные исследовали образ жизни местных жителей от 17 тысяч лет назад до недавних времён. Крупнейшее в Азии кладбище мамонтов и древнее поселение Чича-1, сопоставимое с городом по сложности своего устройства, известны всему миру.