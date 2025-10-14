Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меч эпохи Каролингов покажут жителям Новосибирска

Редкие находки новосибирских археологов смогут увидеть те, кто придёт на новую выставку Института археологии и этнографии СО РАН. Своего рода машина времени проведёт посетителей от экспонатов со стоянки мамонтов в Каргатском районе до предметов из городища, которое существовало на рубеже бронзового и железного веков в Здвинском районе.

Источник: Freepik

Систематическая работа археологов на территории Новосибирской области началась с середины ХХ века — со спасательными раскопками на месте строительства Обской ГЭС. Сегодня регион является одним из самых изученных в Западной Сибири: учёные исследовали образ жизни местных жителей от 17 тысяч лет назад до недавних времён. Крупнейшее в Азии кладбище мамонтов и древнее поселение Чича-1, сопоставимое с городом по сложности своего устройства, известны всему миру.

Выставка «Археология Новосибирской области: смена культур и традиций» продемонстрирует целый ряд уникальных находок, которые не представлены в постоянной экспозиции. Её гости увидят, например, орудия труда из горного хрусталя со стоянки Волчья грива в Каргатском районе и германское либо шведское оружие XII — начала XIII веков: меч эпохи Каролингов, найденный в Чановском районе. Пока учёные лишь выдвигают различные гипотезы, каким образом оружие средневековых рыцарей могло оказаться так далеко на востоке.