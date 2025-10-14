Всех пенсионеров лишат денег. Новая пенсионная реформа в 2026 году ждёт Россию

Предлагаемые изменения вызывают обоснованные опасения у пенсионеров, чье финансовое положение и без того оставляет желать лучшего. Согласно неподтвержденной информации, реформа может коснуться не только индексации пенсий, но и самого механизма начисления выплат. Обсуждается возможность введения так называемого «гарантированного минимального дохода» для пенсионеров, что, теоретически, должно защитить наиболее уязвимые слои населения. Однако, на практике, это может означать отказ от существующей системы, при которой пенсия привязана к трудовому стажу и заработной плате.