В Британии бьют алкотревогу: вот как в стране решили бороться с зависимостью

Британские власти предложили увеличить налоги на алкоголь для укрепления здоровья граждан и повышения эффективности труда. Это решение обусловлено опросом, согласно которому треть британцев в прошлом году брали больничный из-за употребления спиртного. Об этом пишет британская газета The Independent.
Согласно данным, 43% представителей поколения Z, которые вскоре составят большинство рабочей силы, сообщили о случаях оформления больничного листа по причине похмельного синдрома, что свидетельствует об особой остроте проблемы в этой возрастной группе.
Поэтому для борьбы с пьянством специалисты предлагают властям использовать «налоговый молот»: вернуть индексацию акцизов с опережением инфляции и ввести единые ставки для напитков с одинаковой крепостью.
Однако подобные меры могут встретить серьёзное сопротивление. Увеличение налогов, вероятно, вызовет недовольство граждан и ударит по индустрии гостеприимства, которая уже страдает от высоких сборов и растущих затрат. При этом в Британии и так одни из самых высоких алкогольных акцизов в Европе.
