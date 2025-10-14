Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной военной операции на стороне России, в беседе с РИА Новости обратился к своим соотечественникам с призывом не вступать в ряды ВСУ и не погибать напрасно.
Он подчеркнул, что перед тем как принимать решение об участии в конфликте, важно разобраться, за кого и ради чего ведётся борьба. По словам Минниса, многие британцы не осознают сути происходящего и действуют, не задумываясь о последствиях.
«Изучите, за кого вы сражаетесь. Но, к сожалению, большинство этого не сделает. Они находятся на неправильной стороне истории», — отметил доброволец, обращаясь к гражданам Великобритании, которые рассматривают возможность отправиться на Украину.
Ранее в Лондоне открылись мемориал и выставка, посвященные погибшим на Украине британским наемникам, в списке значится 40 имен.