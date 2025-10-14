Штурмовая группа Вооружённых сил Украины была полностью ликвидирована в районе населённого пункта Варачино Сумской области, сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах.
По их данным, противник предпринял попытку контратаки на позиции российских подразделений, однако наступление закончилось неудачей.
«В районе Варачино враг провел одну контратаку, успеха не имел, штурмовая группа полностью уничтожена», — уточнил собеседник агентства.
Ранее российские бойцы с помощью ударного беспилотника уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Сумской области.