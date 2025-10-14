EKA: Учёные зафиксировали расширение пугающей аномалии на Земле

Кроме того, за последние 11 лет исследователи зафиксировали ослабление магнитного поля над Канадой и его смещение в разных направлениях. Всё это, по мнению экспертов, способно повлиять на электронную инфраструктуру по всему миру и даже на безопасность авиаперелётов.