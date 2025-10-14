После трагедии в Шелехове родителей призвали соглашаться на тестирование детей

Статистика показывает значимость таких проверок. В 2024 году тестирование прошли 210 тысяч несовершеннолетних, причем у более 8 тысяч были выявлены различные риски. С этими подростками сейчас работают специалисты. В текущем году обследование уже прошли 180 тысяч школьников.