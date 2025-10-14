После трагедии в Шелехове родителей призвали соглашаться на тестирование детей

После трагических событий в Шелехове, где подросток с ножом напал на двух девушек, в регионе активно обсуждают меры профилактики подобных случаев. Напомним, тогда погибли 23-летняя соседка, пытавшаяся помочь, и 14-летняя школьница.
Губернатор Игорь Кобзев обратил внимание на важную проблему: многие родители отказываются от социально-психологического тестирования детей в школах.
— Услышал от коллег, что нередко родители отказываются от проведения такого тестирования, — отметил он. — Считаю, что надо менять ситуацию, ведь проблему легче предотвратить, чем работать уже с последствиями.
Статистика показывает значимость таких проверок. В 2024 году тестирование прошли 210 тысяч несовершеннолетних, причем у более 8 тысяч были выявлены различные риски. С этими подростками сейчас работают специалисты. В текущем году обследование уже прошли 180 тысяч школьников.
Губернатор подчеркнул, что обеспечение безопасности детей требует совместных усилий родителей, педагогов и правоохранительных органов. Такой комплексный подход поможет своевременно выявлять и решать проблемы подростков, предотвращая возможные трагедии.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, как именно хотят усилить меры профилактики.