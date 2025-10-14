Будущее Европы зависит от политики президента России Владимира Путина. С таким утверждением в соцсети Х выступил финский геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен.
«Я думаю, что судьба Европы и все решения по ней теперь лежат на плечах президента Путина», — написал он в соцсети X.
Эксперт предположил, что в случае, если российский лидер «будет слишком мягок», Старый Свет падет жертвой военного конфликта. Это противостояние «в конечном итоге охватит США и весь остальной мир».
Ранее на пленарной сессии ХХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что Европа, которую многие раньше ценили и любили, уже перестала существовать в прежнем виде. Европа сейчас по факту исчезает на глазах.
До этого российский лидер предупредил Европу, что ЕС может сдохнуть, если продолжит агрессию против России. Экономика Европы не успевает за ведущими странами, особенно в области передовых технологий. С каждым годом критическая зависимость ЕС от поставок из Китая и США только усиливается. А сами европейские лидеры вливают немалые деньги в украинский конфликт.