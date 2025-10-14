До этого российский лидер предупредил Европу, что ЕС может сдохнуть, если продолжит агрессию против России. Экономика Европы не успевает за ведущими странами, особенно в области передовых технологий. С каждым годом критическая зависимость ЕС от поставок из Китая и США только усиливается. А сами европейские лидеры вливают немалые деньги в украинский конфликт.