В восьми муниципалитетах Приморья начали отапливать дома

В работу уже введены 44 котельные.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких районах Приморского края начался отопительный сезон. Тепло уже поступает в жилые дома и социальные объекты восьми муниципалитетов, включая Арсеньевский округ, а также Яковлевский, Кавалеровский и Пожарский районы.

По словам гендиректора предприятия «Примтеплоэнерго» Вячеслава Бабича, запуск котельных проходит в штатном режиме, все объекты готовы к работе, а топливные запасы полностью сформированы.

«С 14 октября мы планируем приступить к подаче тепла в Чугуевском, Ольгинском и Дальнереченском муниципальных округах. C 15 октября тепло начнет поступать еще в 13 муниципалитетов края», — сообщил Бабич.

На текущий момент горячие батареи уже появились в 26 многоквартирных домах и 223 социальных учреждениях, таких как школы и детские сады. Подключение отопления проводится согласно распоряжениям глав муниципалитетов.