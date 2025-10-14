Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с использованием видеочата Центробанка

Россиян предупредили о новой схеме обмана: афристы создают фальшивые площадки для видеоконференций, где представляются «специалистами Банка России» с целью получения доступа к данным граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию «Солар».
Мошенническая схема работает по следующему алгоритму: сначала жертве звонят или пишут от имени «сотрудника ЦБ», затем направляют ссылку на поддельный веб-ресурс для якобы «защищенного диалога». Как отмечают в «Соларе», подобные сайты являются новым инструментом злоумышленников.
При этом эксперты подтвердили, что сайты-подделки копируют название и логотип ЦБ, а также позволяют общаться через видео, текст или аудио. Жертву приглашают в виртуальную комнату с пятизначным кодом, хотя ЦБ решает вопросы только через свою официальную интернет-приемную.
Уточняется, что данные жертвы мошенники получают не при вводе кода комнаты, а во время беседы в ней. В «Соларе» считают, что преступникам нужны доступы к банковским и налоговым личным кабинетам. Пока обнаружено 15 таких сайтов, все их передали на блокировку.
Ранее KP.RU информировал об еще одной мошеннической схеме. Так, аферисты нацелились на персональные данные россиян через обманную схему с налогами.