В Омске монтируют новогоднюю иллюминацию на городские фонтаны

Недавно работы завершились в сквере Дзержинского.

Источник: Om1 Омск

В Омске началась подготовка города к Новому году, и одним из ярких акцентов праздника станут фонтаны. Как сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале, монтаж новогодней иллюминации уже в полном разгаре. Недавно работы завершились в сквере Дзержинского.

Кроме того, украшения появятся на гидротехнических сооружениях на бульваре Победы, в скверах имени 30-летия ВЛКСМ и Первомайском, на Театральной площади и в других местах.

Напомним, что в прошлом году монтировать световое оборудование на фонтанах начали 23 октября.