В Омске выставили на продажу трехэтажный «личный дворец» за 23 млн рублей

На известной онлайн-площадке объявлений появилось необычное предложение — трехэтажный дом, который продавец назвал «личным дворцом». Объект общей площадью 330 квадратных метров располагается на улице Маяковской в Омске и стоит 23 млн рублей.
Согласно описанию, в здании предусмотрено собственное отопление, установлен газовый котел. Организована частная парковка для автомобилей. Автор объявления уточнил, что в помещениях выполнена офисная отделка. Товар позиционируется как коммерческая недвижимость с развитой инфраструктурой.
«Круглосуточный доступ — работайте в удобном для вас графике 24/7. Отдельный вход на первый этаж — идеально для клиентского потока», — говорится в сообщении.
Подчеркивается также уникальность расположения «дворца» на первой линии улицы.
