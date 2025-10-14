Ричмонд
В Омске выставили на продажу трехэтажный «личный дворец» за 23 млн рублей

Особняк площадью 330 квадратных метров расположен в Октябрьском округе.

Источник: Комсомольская правда

На известной онлайн-площадке объявлений появилось необычное предложение — трехэтажный дом, который продавец назвал «личным дворцом». Объект общей площадью 330 квадратных метров располагается на улице Маяковской в Омске и стоит 23 млн рублей.

Согласно описанию, в здании предусмотрено собственное отопление, установлен газовый котел. Организована частная парковка для автомобилей. Автор объявления уточнил, что в помещениях выполнена офисная отделка. Товар позиционируется как коммерческая недвижимость с развитой инфраструктурой.

«Круглосуточный доступ — работайте в удобном для вас графике 24/7. Отдельный вход на первый этаж — идеально для клиентского потока», — говорится в сообщении.

Подчеркивается также уникальность расположения «дворца» на первой линии улицы.

Ранее мы писали, что в Омске продавать с торгов будут даже еду и лекарства.