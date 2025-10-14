«Нечего их приучать!»: водитель автобуса в Артёме не выпускал девочку из салона из-за проблем с терминалом оплаты

Как пишет женщина в городском telegram-канале, её 10-летняя дочь при выходе из салона намеревалась оплатить проезд безналичным способом, но оплата не прошла, хотя деньги, по словам женщины, на счету были. Водитель автобуса повёл себя агрессивно, допустив в адрес несовершеннолетней нецензурные оскорбления.
Одна из пассажирок решила помочь девочке и вызвалась заплатить за неё, но водитель якобы не разрешил ей это сделать, сославшись на то, что детей «нечего приучать». (Видимо, имелось в виду «приучение» к безбилетному проезду.) Кроме того, шофёр принял решение не выпускать девочку из автобуса и увезти её на конечную остановку.
Мать девочки утверждает, что написала на официальный портал администрации Артёмовского городского округа обращение с просьбой привлечь водителя к ответственности. Она получила ответ, что руководителю транспортной компании передали указание привлечь водителя к дисциплинарной ответственности. Женщина опасается, что водитель останется безнаказанным, и надеется, что резонанс вокруг ситуации в социальных сетях поможет добиться справедливых и эффективных мер в отношении работника.
Также мать девочки выражает благодарность женщине, которая пыталась помочь ребёнку с оплатой проезда.
Отметим, что в Артёме с прошлого года было уже минимум три инцидента с подростками, нарушавшими общественный порядок в автобусах и проявлявшими агрессию по отношению к водителям, последний случай имел место на маршруте № 16 м, где компания мальчишек распылила в лицо водителя перцовый газ в ответ на замечания. Вероятно, некоторые водители теперь пытаются действовать на опережение и первыми демонстрируют агрессию в отношении несовершеннолетних пассажиров, чтобы «переиграть и уничтожить» потенциальных дебоширов (даже если этот «дебошир» — 10-летняя девочка, которая едет на дополнительные занятия).