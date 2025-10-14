«Нечего их приучать!»: водитель автобуса в Артёме не выпускал девочку из салона из-за проблем с терминалом оплаты

Отметим, что в Артёме с прошлого года было уже минимум три инцидента с подростками, нарушавшими общественный порядок в автобусах и проявлявшими агрессию по отношению к водителям, последний случай имел место на маршруте № 16 м, где компания мальчишек распылила в лицо водителя перцовый газ в ответ на замечания. Вероятно, некоторые водители теперь пытаются действовать на опережение и первыми демонстрируют агрессию в отношении несовершеннолетних пассажиров, чтобы «переиграть и уничтожить» потенциальных дебоширов (даже если этот «дебошир» — 10-летняя девочка, которая едет на дополнительные занятия).