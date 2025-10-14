Россинам раскрыли задачи при подготовке дачи к первому снегу, чтобы её не лишиться

«Главное, что нужно сделать прямо сейчас — это полностью слить воду из всех наружных систем: поливочных шлангов, уличных кранов и систем автоматического полива. Невыполнение этого простого правила приводит к разрыву труб и кранов, а ремонт весной обойдётся значительно дороже. Не стоит забывать и о внутренней системе водоснабжения, если дом не будет отапливаться зимой. Обязательно перекройте воду на входе в дом и слейте её из всех внутренних труб, а также из бачка унитаза и сифонов раковин. Для консервации канализационной системы рекомендуется использовать незамерзающую жидкость», — сказал Чаплин.