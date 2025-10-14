Ричмонд
Россинам раскрыли задачи при подготовке дачи к первому снегу, чтобы её не лишиться

Первый снег — не просто красивое явление, а настоящий экзамен для дачников. Ошибки на этом этапе могут обернуться затопленным домом, треснувшими трубами и даже пожарами весной. Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал Life.ru, какие шаги нужно предпринять уже сейчас, чтобы избежать зимних неприятностей.

Источник: Life.ru

Своевременные и правильные действия помогут избежать множества проблем как зимой, так и будущей весной.

«Главное, что нужно сделать прямо сейчас — это полностью слить воду из всех наружных систем: поливочных шлангов, уличных кранов и систем автоматического полива. Невыполнение этого простого правила приводит к разрыву труб и кранов, а ремонт весной обойдётся значительно дороже. Не стоит забывать и о внутренней системе водоснабжения, если дом не будет отапливаться зимой. Обязательно перекройте воду на входе в дом и слейте её из всех внутренних труб, а также из бачка унитаза и сифонов раковин. Для консервации канализационной системы рекомендуется использовать незамерзающую жидкость», — сказал Чаплин.

Он также обратил внимание на необходимость подготовки самого дома. По словам депутата, без правильной вентиляции в закрытом помещении быстро появятся сырость и плесень.

«Оставьте небольшие щели в форточках или установите специальные клапаны. Также не поленитесь убрать с участка всё, что может стать добычей ветра или снега: садовую мебель, кашпо, декоративные элементы. Надёжно закрепите шифер на крышах сараев и беседок», — добавил председатель Союза дачников.

Отдельно Чаплин подчеркнул важность пожарной безопасности и защиты имущества.

«Не стоит оставлять на участке и горюче-смазочные материалы — бензин, отработанное масло для газонокосилок и мотоблоков. Их нужно либо забрать с собой, либо обеспечить надёжное хранение в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Холодная погода — не время расслабляться в этом вопросе. Перед отъездом обязательно отключите электроэнергию на вводном автомате, чтобы исключить риск короткого замыкания и пожара. И, конечно, позаботьтесь о будущем урожае: защитите стволы молодых деревьев сеткой, а кустарники укройте лапником или агроволокном. Правильно подготовив дачу к зиме, вы встретите новый сезон без лишних хлопот и финансовых потерь», — подытожил он.

Ранее Life.ru писал, что грамотная подготовка дачи к зиме помогает сэкономить миллионы рублей. По данным МЧС, только за первые месяцы года на дачных участках произошло десятки тысяч пожаров, и большинство из них — из-за небрежности. Эксперты советуют заранее проверить электрику, прочистить дымоход и избавиться от сухой растительности, чтобы встретить холод без тревог и лишних расходов.

