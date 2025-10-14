Мафия, Берия и КГБ: Кто на самом деле стоит за убийством звезды «Свадьбы в Малиновке» Зои Фёдоровой

Зоя Алексеевна была крайне осторожным человеком. Соседи рассказывали, что она разговаривала даже с техником-смотрителем через дверь, никого не впуская. На двери стояло три замка плюс цепочка, на ночь дверь ещё и стремянкой подпирала. Но в момент убийства звезда «Свадьбы в Малиновке» была одета в старый затрапезный халат и протёртые носки. В таком виде Фёдорова никого не встречала, даже родных. Это говорит о том, что она не ждала гостей и не собиралась открывать дверь. При этом следов взлома не обнаружили. Первым под подозрение попал племянник актрисы, но у него оказалось железное алиби: в момент убийства он сидел в президиуме отчётно-выборной конференции. Так кто же смог войти в квартиру без следов взлома к женщине, которая никому не открывала? Эта загадка так и осталась неразгаданной. Возможно, убийца был профессионалом, который умел вскрывать замки, или у него был свой ключ. А может, Зоя всё-таки ждала кого-то и сама открыла дверь. Мы уже никогда не узнаем правду.