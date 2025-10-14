В Иркутске до 50 рублей подорожает проезд по маршруту № 32

В Иркутске с 6 ноября 2025 года проезд в автобусе № 32 на маршруте «Центральный рынок — микрорайон Зеленый» станет дороже. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, компания-перевозчик официально уведомила власти о повышении тарифов.
— Теперь одна поездка будет стоить 40 рублей, но только до восьми часов вечера. После 20:00 пассажирам придется платить уже 50 рублей, — отметили в пресс-службе администрации.
Отметим, по закону коммерческие перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Им достаточно лишь заранее проинформировать о своем решении городские власти.
