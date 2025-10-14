Ричмонд
В Иркутске до 50 рублей подорожает проезд по маршруту № 32

До 20:00 пассажиры будут платить 40 рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 6 ноября 2025 года проезд в автобусе № 32 на маршруте «Центральный рынок — микрорайон Зеленый» станет дороже. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, компания-перевозчик официально уведомила власти о повышении тарифов.

— Теперь одна поездка будет стоить 40 рублей, но только до восьми часов вечера. После 20:00 пассажирам придется платить уже 50 рублей, — отметили в пресс-службе администрации.

Отметим, по закону коммерческие перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Им достаточно лишь заранее проинформировать о своем решении городские власти.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянском районе ограничили движение для большегрузов из-за снегопада, сейчас дорожные службы расчищают проезжую часть.