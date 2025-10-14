Стала известна новая схема мошенников с «видеочатом ЦБ»

В России зафиксированы новые мошеннические сайты, имитирующие платформы для видеоконференций. По данным группы компаний «Солар», они используются в схемах, где злоумышленники убеждают граждан войти в «видеочат со специалистом Банка России».
Эксперты уточнили, что подобный тип ресурсов появился недавно. Схема начинается с телефонного звонка, сообщения в мессенджере или письма от «сотрудника Центробанка». Потенциальной жертве предлагают перейти по ссылке на сайт, внешне похожий на официальный ресурс Банка России, чтобы продолжить разговор якобы в защищенном режиме.
Пользователя приглашают в «виртуальную комнату» с кодом доступа, создавая иллюзию официальности. При этом специалисты напомнили, что Центробанк не использует подобные форматы для решения вопросов — для этого существует интернет-приемная.
По данным «Солара», выманивание конфиденциальных данных происходит уже во время общения в «комнате». Мошенников, как считают эксперты, интересуют коды для входа в банковские и налоговые сервисы. На данный момент выявлено 15 таких сайтов, все они направлены на блокировку, передает ТАСС.
Ранее злоумышленники не смогли обмануть пенсионерку, проживающую в подмосковном Егорьевске. Женщине поступали звонки от якобы сотрудников инвестиционной компании, которые пытались убедить ее продать квартиру.