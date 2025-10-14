Стала известна новая схема мошенников с «видеочатом ЦБ»

По данным «Солара», выманивание конфиденциальных данных происходит уже во время общения в «комнате». Мошенников, как считают эксперты, интересуют коды для входа в банковские и налоговые сервисы. На данный момент выявлено 15 таких сайтов, все они направлены на блокировку, передает ТАСС.