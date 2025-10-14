Ученые зафиксировали расширение Южно-Атлантической магнитной аномалии

Слабая область магнитного поля Земли, известная как Южно-Атлантическая аномалия, увеличилась. Об этом сообщили ученые в Европейском космическом агентстве.
— Ученые обнаружили, что слабая область магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известная как Южно-Атлантическая аномалия, с 2014 года расширилась на площадь, составляющую почти половину площади континентальной Европы, — говорится на сайте агентства.
Последние результаты исследования доказывают динамическую природу магнетизма Земли. Так, в южном полушарии есть одна точка, где магнитное поле особенно сильное, а в северном полушарии их две — одна вокруг Канады, а другая вокруг Сибири.
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что планета Солнце через пять миллиардов лет превратится в красного гиганта и сожжет Венеру, Меркурий и Землю.
До этого ученые предупредили о начале процесса массовой гибели тепловодных коралловых рифов, способного привести к тяжелым последствиям для всей планеты, если не будут приняты срочные меры. По их словам, человечество стоит перед риском пересечения сразу нескольких критических рубежей.