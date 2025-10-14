В Астане активно обновляют и строят городские дороги

В рамках реализации проектов, направленных на повышение качества и безопасности транспортной сети, были выполнены следующие работы по крупным проектам:
1. Завершено строительство улицы Куйши Дина от улицы М. Жумабаева до проспекта Абылай хана. В рамках проекта обеспечено устройство дорожного покрытия, установка освещения, обустройство парковочных мест, а также монтаж всех необходимых знаков регулирования дорожного движения.
2. На улице Айтеке би от улицы Сыганак до улицы К. Мухамедханова обеспечен проезд. Работы по проекту продолжаются, установлены временные знаки. До конца октября текущего года планируется установка светофорных объектов. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с проектной документацией.
3. На улице Ш. Калдаякова, на участке от проспекта Тауелсиздик до моста Арыс, выполнены работы по ремонту дорожного полотна.
4. В рамках строительства улицы А. Бектурова с выходом на проспект Туран установлен светофорный объект на пересечении улицы А. Бектурова и проспекта Туран. Обеспечено уличное освещение, нанесена дорожная разметка, проведено благоустройство прилегающей территории.
5. Открыт проезд по улице Т. Рыскулова от пр. Мангилик Ел до канала Нура. В рамках проекта предусмотрены тротуары с велодорожкой, установка светофоров и современное уличное освещение.
6. Обеспечено движение по улице ЕК-32 от улицы Толе би до ТРЦ Ханшатыр.
7. Продолжаются работы по улице К. Кайсенова от проспекта Улы Дала до улицы Бухар жырау. В срок до конца октября текущего года планируется открыть движение по данному участку.
8. Активно продолжаются работы по преображению улицы Бухар жырау на участке от проспекта Аль-Фараби до улицы Жошы хан. В результате строительства, установки освещения и обновления дорожной инфраструктуры данный участок приобретает современный и комфортный вид.
9. К новой школе № 117 обеспечен удобный подъезд по ул. ЕК-13 от ул. Толе би
Данные мероприятия направлены на повышение комфортности и безопасности дорожного движения, улучшение транспортной доступности и качества городской инфраструктуры.
Управление продолжает реализацию масштабных проектов в соответствии с утвержденными планами, стремясь обеспечить современную и удобную транспортную среду для жителей и гостей столицы.