В Астане активно обновляют и строят городские дороги

2. На улице Айтеке би от улицы Сыганак до улицы К. Мухамедханова обеспечен проезд. Работы по проекту продолжаются, установлены временные знаки. До конца октября текущего года планируется установка светофорных объектов. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с проектной документацией.