В Казахстане проводится масштабная акция по предупреждению пожаров в жилом секторе

Основной акцент сделан на защиту социально уязвимых категорий граждан и многодетных семей. На учет территориальными подразделениями МЧС взято 108 442 жилых дома, в которых проживают представители социально уязвимых слоев граждан, а также 225 599 многодетных семей.
Сначала отопительного периода (сентябрь, октябрь) из пожаров спасено 54 человека, в том числе 16 детей.
Гибели людей по причине отравления угарным газом, в результате нарушений требований пожарной безопасности (не повлекших возникновения пожара, печное отопление на твердом топливе), не зарегистрировано.
В рамках акции активно проводятся профилактические рейды, оказывается помощь в ремонте отопительных систем, электроснабжения, проводится очистка дымоходов от сажи и др. Все мероприятия сопровождаются разъяснительными беседами и инструктажами. Жителям напоминают правила пожарной безопасности в быту.
На сегодняшний день профилактическая работа проведена уже в 226 018 домах, проинструктировано 301 028 человек. В ходе посещений и проведенных мероприятий порядка 19 тысяч домов приведены в пожаробезопасное состояние.
За период профилактической акции установлено 11 259 датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения.
Цель акции — не только снизить риск возникновения пожаров в жилом секторе в преддверии отопительного сезона, но и повысить осознанность населения в вопросах личной и общественной безопасности.
МЧС призывает всех граждан проявить ответственность, соблюдать меры пожарной безопасности, а при необходимости обращаться за консультацией в ближайшие подразделения ДЧС.