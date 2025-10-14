Ричмонд
В Казахстане проводится масштабная акция по предупреждению пожаров в жилом секторе

На всей территории страны с 15 августа ведется комплекс мероприятий, направленный на предупреждение пожаров в жилом секторе, снижение числа чрезвычайных ситуаций в отопительный сезон и повышение уровня противопожарной грамотности среди населения, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

Основной акцент сделан на защиту социально уязвимых категорий граждан и многодетных семей. На учет территориальными подразделениями МЧС взято 108 442 жилых дома, в которых проживают представители социально уязвимых слоев граждан, а также 225 599 многодетных семей.

Сначала отопительного периода (сентябрь, октябрь) из пожаров спасено 54 человека, в том числе 16 детей.

Гибели людей по причине отравления угарным газом, в результате нарушений требований пожарной безопасности (не повлекших возникновения пожара, печное отопление на твердом топливе), не зарегистрировано.

В рамках акции активно проводятся профилактические рейды, оказывается помощь в ремонте отопительных систем, электроснабжения, проводится очистка дымоходов от сажи и др. Все мероприятия сопровождаются разъяснительными беседами и инструктажами. Жителям напоминают правила пожарной безопасности в быту.

На сегодняшний день профилактическая работа проведена уже в 226 018 домах, проинструктировано 301 028 человек. В ходе посещений и проведенных мероприятий порядка 19 тысяч домов приведены в пожаробезопасное состояние.

За период профилактической акции установлено 11 259 датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения.

Цель акции — не только снизить риск возникновения пожаров в жилом секторе в преддверии отопительного сезона, но и повысить осознанность населения в вопросах личной и общественной безопасности.

МЧС призывает всех граждан проявить ответственность, соблюдать меры пожарной безопасности, а при необходимости обращаться за консультацией в ближайшие подразделения ДЧС.