Суд арестовал имущество экс-кадровика МО генерала Кузнецова на 500 млн

Генеральная прокуратура ранее оценила имущество Кузнецова и его семьи именно в такую сумму. Прокуратура утверждает, что генерал приобрёл недвижимость, драгоценности и коллекцию монет при помощи коррупционных схем. Следствие считает, что Кузнецов получил взятки от предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в контрактах на гостиничное обслуживание курсантов Краснодарского училища.