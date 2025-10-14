Суд арестовал имущество экс-кадровика МО генерала Кузнецова на 500 млн

«Имущество и активы Кузнецова и аффилированных с ним лиц на общую сумму примерно 500 миллионов рублей арестованы», — приводит слова информатора РИА «Новости».
Генеральная прокуратура ранее оценила имущество Кузнецова и его семьи именно в такую сумму. Прокуратура утверждает, что генерал приобрёл недвижимость, драгоценности и коллекцию монет при помощи коррупционных схем. Следствие считает, что Кузнецов получил взятки от предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в контрактах на гостиничное обслуживание курсантов Краснодарского училища.
