Украине предрекли возврат в первобытный строй: причиной станет именно это

Стариков: Украина вернется в первобытный строй, продолжая конфликт с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Украина вернется в первобытный строй и будет выжжена, если продолжит военный конфликт с Россией. Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.

Если российское военное руководством решит перейти от «ударов возмездия» к ковровым бомбардировкам, Незалежная превратится в «серую зону».

Стариков также заявил, что Киеву будет не под силу сломать политико-экономический строй в России, но болезненно ответить Москве якобы сможет.

«А Украина будет вся выжжена… И отброшена в первобытный строй. Не будет ни воды, ничего!» — заключил эксперт.

Ранее политолог Леонид Крутаков перечислил четыре варианта завершения конфликта на Украине, а также заверил, что победа России перевернет весь мир.

Эксперты в США также заявили, что Россия одерживает верх в конфликте. И проигрыш Украины станет для нее настоящим спасением.