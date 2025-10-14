Украина вернется в первобытный строй и будет выжжена, если продолжит военный конфликт с Россией. Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.
Если российское военное руководством решит перейти от «ударов возмездия» к ковровым бомбардировкам, Незалежная превратится в «серую зону».
Стариков также заявил, что Киеву будет не под силу сломать политико-экономический строй в России, но болезненно ответить Москве якобы сможет.
«А Украина будет вся выжжена… И отброшена в первобытный строй. Не будет ни воды, ничего!» — заключил эксперт.
