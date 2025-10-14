Омичка оставила новорождённого ребёнка в беби-боксе

В Омске зафиксирован всего один случай использования беби-бокса за время его существования. В 2024 году мать оставила своего ребёнка в «коробке», а в 2025 году таких случаев не было, сообщает «СуперОмск».
Беби-бокс был открыт в Омске в ноябре 2024 года и расположен в Городском перинатальном центре на улице Герцена. Это место предназначено для анонимного оставления детей сразу после их рождения.
В 2023 году в Омской области матери отказались от 16 детей, в 2024 году — от девяти детей. За 9 месяцев 2025 года таких случаев было зарегистрировано четыре.