В Индустриальном районе Перми снесут двухэтажные дома

Работы должны начать в начале 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Индустриальном районе Перми, в микрорайоне Балатово, старые двухэтажные дома между улицами Мира и Беляева планируют снести. Вместо них построят новое жилье в рамках проекта комплексного развития территории. Об этом сообщает в социальных сетях депутат Законодательного собрания Пермского края Павел Черепанов.

В начале 2026 года проведут аукцион, чтобы выбрать застройщиков. Победители не просто построят новые дома, но и обязаны будут расселить людей из аварийного жилья, отремонтировать дороги, построить детский сад и выделить землю для новой школы.