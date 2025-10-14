Ричмонд
Губернатор Белгородской области не захотел будить жителей региона сигналами тревоги

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил отменить практику оповещения жителей региона о завершении воздушной тревоги с помощью громкоговорителей. Решение вступило в силу 14 октября и было согласовано на оперативном совещании.

Белгородскую область регулярно пытаются атаковать дроны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил отменить практику оповещения жителей региона о завершении воздушной тревоги с помощью громкоговорителей. Решение вступило в силу 14 октября и было согласовано на оперативном совещании.

«Согласовали, что с сегодняшнего дня отмена данного сигнала будет происходить только через рассылку сообщений от МЧС, по телевидению и радио. Через громкоговорители и оконечные устройства давать данную информацию не будем…» — написал глава региона в своем telegram-канале. По словам Гладкова, изменения призваны снизить уровень стресса среди жителей региона в ночное время.

В Белгородской области регулярно объявляют угрозу атаки украинских беспилотников. Так, накануне, 13 октября, семь дронов ВСУ попытались атаковать регион. Российские средства ПВО смогли успешно ликвидировать все цели, в результате чего обошлось без пострадавших и разрушений.