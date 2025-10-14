Губернатор Белгородской области не захотел будить жителей региона сигналами тревоги

«Согласовали, что с сегодняшнего дня отмена данного сигнала будет происходить только через рассылку сообщений от МЧС, по телевидению и радио. Через громкоговорители и оконечные устройства давать данную информацию не будем…» — написал глава региона в своем telegram-канале. По словам Гладкова, изменения призваны снизить уровень стресса среди жителей региона в ночное время.