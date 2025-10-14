На трассе из Забайкалья в Иркутск образовались пробки из-за гололедицы и снега

ИРКУТСК, 14 октября, IrkutskMedia. В социальных сетях распространилась информация о том, что на трассе Иркутск — Улан-Удэ в районе Мысовой пробка из фур, гололёд и снег. Предупреждения о сложной ситуации на дорогах в Республике Бурятия и Иркутской области опубликованы на сайтах Бурятского и Иркутского гидрометцентров.