На трассе из Забайкалья в Иркутск образовались пробки из-за гололедицы и снега

ИРКУТСК, 14 октября, IrkutskMedia. В социальных сетях распространилась информация о том, что на трассе Иркутск — Улан-Удэ в районе Мысовой пробка из фур, гололёд и снег. Предупреждения о сложной ситуации на дорогах в Республике Бурятия и Иркутской области опубликованы на сайтах Бурятского и Иркутского гидрометцентров.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал» сообщили, что на обслуживание дорог в зимний период задействовано 83 единицы дорожной техники, включая 33 КДМ, 10 автогрейдеров, пять роторных снегоочистителей, 17 погрузчиков и экскаваторов, а также 15 тракторов. В этом году подрядными организациями закуплено пять единиц современной техники, заменяющей несколько автомобилей.
Для техники подготовлены тёплые стоянки. Также были подготовлены помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей. В непосредственной близости к сложным участкам дорог выделено 20 пескобаз для хранения материалов. В настоящее время дорожной службой заготовлено 25 тысяч кубометров противогололедного материала, что составляет 87% от необходимого объема.
Сотрудниками служб организовано круглосуточное дежурство, проводится инструктаж о особенностях работы в различных условиях. 44 видеокамеры следят за дорожной обстановкой в режиме реального времени.
Весь автопарк дорожной службы оснащен системой ГЛОНАСС и отображается на онлайн-карте. Это позволяет отслеживать местонахождение дорожной техники и в режиме реального времени передавать подрядным организациям информацию, на какие участки следует отправить технику для дополнительной обработки.
Ранее агентство сообщало, что в Слюдянском районе ввели ограничение движения для большегрузного транспорта. Дорожные службы проводят работы на части федеральной трассы P-258. Движение ограничено на участке Култук — Новоснежная (100−183 км). Специалисты очищают дорогу от снега.