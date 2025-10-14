В Татарстане предложили закрепить долги по счетам за квартирой, а не за человеком

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон сообщил, что одной из ключевых идей стало закрепление долгов по коммунальным платежам за квартирой, а не за конкретным человеком. Для этого предлагается привязать лицевой счет к кадастровому номеру квартиры. Это позволит передавать долги новому владельцу жилья при продаже.