В Татарстане предложили закрепить долги по счетам за квартирой, а не за человеком

В Минстрое Татарстана под руководством Марата Айзатуллина прошло совещание с управляющими компаниями региона. Основной темой обсуждения стало повышение эффективности работы в сфере управления жилищным фондом.
Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон сообщил, что одной из ключевых идей стало закрепление долгов по коммунальным платежам за квартирой, а не за конкретным человеком. Для этого предлагается привязать лицевой счет к кадастровому номеру квартиры. Это позволит передавать долги новому владельцу жилья при продаже.
Кроме того, обсуждалась необходимость узаконить деятельность расчетных центров. Это сделает процесс расчетов более понятным и единым для всех участников. В рамках этого направления уже внесен на рассмотрение законопроект, определяющий роль расчетных центров в системе ЖКХ.