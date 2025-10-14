Ричмонд
В Татарстане предложили закрепить долги по счетам за квартирой, а не за человеком

Идею озвучили на совещании в Минстрое РТ.

Источник: Комсомольская правда

В Минстрое Татарстана под руководством Марата Айзатуллина прошло совещание с управляющими компаниями региона. Основной темой обсуждения стало повышение эффективности работы в сфере управления жилищным фондом.

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон сообщил, что одной из ключевых идей стало закрепление долгов по коммунальным платежам за квартирой, а не за конкретным человеком. Для этого предлагается привязать лицевой счет к кадастровому номеру квартиры. Это позволит передавать долги новому владельцу жилья при продаже.

Кроме того, обсуждалась необходимость узаконить деятельность расчетных центров. Это сделает процесс расчетов более понятным и единым для всех участников. В рамках этого направления уже внесен на рассмотрение законопроект, определяющий роль расчетных центров в системе ЖКХ.