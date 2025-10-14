Виталий Хоценко объявил о восстановлении дороги к омскому ДОЛ «Березовая роща»

Во вторник, 14 октября 2025 года, глава региона Виталий Хоценко в личном телеграм-канале объявил о завершении восстановительных работ на участке дороги Андреевка — ДОЛ «Березовая роща» в границах Саргатского района Омской области. Силами привлеченного подрядчика в том числе ликвидированы «очаги» пучинообразования, исправлен профиль прежнего дорожного покрытия, укреплены основание (с применением технологии холодного ресайклинга) и обочины трассы. На финальном этапе на участке нанесена дорожная разметка и установлены необходимые дорожные знаки.