Монеты из легендарной Флотилии сокровищ XVIII века нашли у берегов Флориды

Дайверы, нашедшие корабль, сообщили, что он затонул в 1715 году: тогда испанская флотилия попала в ураган и несколько судов затонули. На поверхность подняли сундук с тысячей золотых и серебряных монет. Исследователи оценивают находку в миллионы долларов.