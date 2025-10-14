Монеты из легендарной Флотилии сокровищ XVIII века нашли у берегов Флориды

Останки затонувшего испанского корабля, перевозившего драгоценности, нашли у берегов Флориды, США. Об этом сообщает Associated Press.
Дайверы, нашедшие корабль, сообщили, что он затонул в 1715 году: тогда испанская флотилия попала в ураган и несколько судов затонули. На поверхность подняли сундук с тысячей золотых и серебряных монет. Исследователи оценивают находку в миллионы долларов.
Отмечается, что около 20 процентов драгоценностей отправятся в местные музеи, остальное — разделят между дайверами.
— Каждая монета — это частичка истории, осязаемая связь с людьми, которые жили, работали и путешествовали во времена Золотого века Испанской империи. Найти тысячу таких монет за один раз — большая редкость, — отметил представитель компании по подъему затонувших судов Сэл Гуттузо в беседе с агентством.
