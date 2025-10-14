В Госдуму внесут законопроект об удвоении социальных пенсий

Депутаты во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесет на рассмотрение Государственной думы законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий.
— Повышение социальной пенсии укрепит правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам СВО, — цитирует Миронова ТАСС.
Уточняется, что для мужчин 70 лет и женщин 65 лет, инвалидов II группы, детей, потерявших одного из родителей увеличение пенсий составит до 10 068 рублей, для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — до 24 164 рублей, для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы, а также детей, потерявших обоих родителей — до 20 137 рублей, для инвалидов III группы — до 8 558 рублей.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать безработных граждан платить за полис Обязательного медицинского страхования — 45 тысяч рублей — «не колоссальные средства». «Вечерняя Москва» спросила экспертов, насколько эта инициатива жизнеспособна.
Стало известно, что в России есть три сектора экономики, в которых сумма среднемесячной заработной платы превысила отметку в 200 тысяч рублей. В июле текущего года лидерами по уровню доходов стали специалисты финансового и страхового секторов.