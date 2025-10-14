В Госдуму внесут законопроект об удвоении социальных пенсий

Уточняется, что для мужчин 70 лет и женщин 65 лет, инвалидов II группы, детей, потерявших одного из родителей увеличение пенсий составит до 10 068 рублей, для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — до 24 164 рублей, для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы, а также детей, потерявших обоих родителей — до 20 137 рублей, для инвалидов III группы — до 8 558 рублей.