Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесут законопроект об удвоении социальных пенсий

Депутаты во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесет на рассмотрение Государственной думы законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий.

Депутаты во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесет на рассмотрение Государственной думы законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий.

— Повышение социальной пенсии укрепит правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам СВО, — цитирует Миронова ТАСС.

Уточняется, что для мужчин 70 лет и женщин 65 лет, инвалидов II группы, детей, потерявших одного из родителей увеличение пенсий составит до 10 068 рублей, для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — до 24 164 рублей, для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы, а также детей, потерявших обоих родителей — до 20 137 рублей, для инвалидов III группы — до 8 558 рублей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать безработных граждан платить за полис Обязательного медицинского страхования — 45 тысяч рублей — «не колоссальные средства». «Вечерняя Москва» спросила экспертов, насколько эта инициатива жизнеспособна.

Стало известно, что в России есть три сектора экономики, в которых сумма среднемесячной заработной платы превысила отметку в 200 тысяч рублей. В июле текущего года лидерами по уровню доходов стали специалисты финансового и страхового секторов.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше