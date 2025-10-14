Ричмонд
Украина совершила массированную атаку на российские территории

Силы российской ПВО перехватили и нейтрализовали 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. Ночная атака ВСУ была пресечена над рядом российских регионов. До этого ранним утром 14 октября пять дронов было уничтожено в Воронежской области.

