Большой грех! Это нельзя делать 14 октября в Покров Пресвятой Богородицы

История праздника уходит в X век, во времена Византии. Когда враги осадили Константинополь, жители, измученные страхом, собрались в храме на молитву. И именно там юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели чудо: Пресвятая Богородица, окружённая ангелами, сняла с головы омофор — длинное покрывало — и распростёрла его над молящимися. В тот же час осада прекратилась, а враги ушли.