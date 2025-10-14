Красноярца задержали с 50 кг черной икры и 360 кг незаконно добытой рыбы

В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконной добыче ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ), сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Браконьера остановили сотрудники полиции для проверки документов. В ходе осмотра автомобиля силовики обнаружили коробки, мешки и контейнеры. Водитель от дачи показаний отказался. Изъятая рыба и икра направлены на экспертизу.
Предварительно ущерб от действий красноярца оценивается более чем в 20 млн руб.
Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.Читать дальше