Красноярца задержали с 50 кг черной икры и 360 кг незаконно добытой рыбы

В Красноярском крае правоохранители изъяли 360 кг туш и заготовок рыбы осетровых пород и 50 кг черной икры у местного жителя.

В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконной добыче ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ), сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Браконьера остановили сотрудники полиции для проверки документов. В ходе осмотра автомобиля силовики обнаружили коробки, мешки и контейнеры. Водитель от дачи показаний отказался. Изъятая рыба и икра направлены на экспертизу.

Предварительно ущерб от действий красноярца оценивается более чем в 20 млн руб.

