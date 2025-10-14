Жители Челябинской области стали меньше оформлять кредитных карт

В топ-5 регионов по общему объему лимитов кредитных карт в сентябре вошли: Москва — 104,42 тыс. карт с общим лимитом 16,52 млрд рублей и средним лимитом по кредитке 158 тыс. рублей (по сравнению с августом количество выдач −18%, общие лимиты −47%, средний лимит по карте −36%); Московская область — 82,85 тыс. карт на 10,88 млрд рублей и средним лимитом по кредитке 131 тыс. рублей (количество −15%, общие лимиты −42%, средний лимит −32%); Санкт-Петербург — 58,06 тыс. карт на 7,41 млрд рублей и средним лимитом по кредитке 128 тыс. рублей (-16%, общие лимиты −45%, средний лимит −35%); Краснодарский край — 57,91 тыс. карт на 6,28 млрд рублей и средним лимитом по кредитке 108 тыс. рублей (-13%, общие лимиты −30%, средний лимит −20%); Свердловская область — 41,56 тыс. карт на 4,25 млрд рублей и средним лимитом по кредитке 102 тыс. рублей (количество −11%, общие лимиты −30%, средний лимит −21%).