Жители Челябинской области стали меньше оформлять кредитных карт

Жители Челябинской области стали меньше оформлять кредитных карт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это следует из обзора Объединенного кредитного бюро по итогам сентября 2025 года.

За месяц банки открыли для южноуральцев 32,05 тыс. договоров на кредитный карты с общим лимитом 3,16 млрд рублей и средним лимитом по карте 99 тыс. рублей (по стране 1,29 млн договоров, общий лимит 141,51 млрд, средний — 109 тыс. рублей).

По сравнению с результатами августа в сентябре количество выдач кредитных карт сократилось 11% (в России — на 12%), общий лимит по ним упал на 26% (35% в целом по стране).

В топ-5 регионов по общему объему лимитов кредитных карт в сентябре вошли: Москва — 104,42 тыс. карт с общим лимитом 16,52 млрд рублей и средним лимитом по кредитке 158 тыс. рублей (по сравнению с августом количество выдач −18%, общие лимиты −47%, средний лимит по карте −36%); Московская область — 82,85 тыс. карт на 10,88 млрд рублей и средним лимитом по кредитке 131 тыс. рублей (количество −15%, общие лимиты −42%, средний лимит −32%); Санкт-Петербург — 58,06 тыс. карт на 7,41 млрд рублей и средним лимитом по кредитке 128 тыс. рублей (-16%, общие лимиты −45%, средний лимит −35%); Краснодарский край — 57,91 тыс. карт на 6,28 млрд рублей и средним лимитом по кредитке 108 тыс. рублей (-13%, общие лимиты −30%, средний лимит −20%); Свердловская область — 41,56 тыс. карт на 4,25 млрд рублей и средним лимитом по кредитке 102 тыс. рублей (количество −11%, общие лимиты −30%, средний лимит −21%).